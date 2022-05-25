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Жителям российских регионов назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию

В АТОР назвали стоимость авиабилетов в Турцию из Владикавказа, Самары, Челябинска и Уфы

Фото: Murad Sezer / Reuters

Стоимость перелетов на курорты Турции с вылетом из российских регионов начинается от 10,4 тысячи рублей. Оптимальную цену авиабилетов в весенне-летний период назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Если говорить об отечественных авиаперевозчиках, то в настоящее время отправиться в Турцию можно с «Аэрофлотом», «Россией», «Азимутом» и Red Wings. Так, улететь в Стамбул жителям Владикавказа компания Red Wings предлагает за 10,4 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Из Самары отправиться в Стамбул можно за 14,9 тысячи рублей, из Челябинска — за 16,5 тысячи, из Уфы — за 20,5 тысячи. С 3 июня перевозчик начнет осуществлять полеты в Анталью из Санкт-Петербурга. Цена проездных документов на одного человека будет начинаться от 19,6 тысячи рублей в одну сторону.

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Что касается зарубежных авиакомпаний, долететь до турецких курортов предлагает Turkish Airlines. Прямой перелет по маршруту Калининград — Анталья обойдется путешественникам в 48,3 тысячи рублей. Стоимость авиабилета из Омска стартует от 62,1 тысячи рублей, из Тюмени — от 67,1 тысячи.

Полет со стыковками выйдет дешевле. Например, рейс Омск — Анталья с пересадками в Москве и Сочи оценивается в 27,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Однако время в пути составит более 33 часов.

Ранее стало известно, что бюро промышленности и безопасности США (BIS) обновило список отечественных авиаперевозчиков, в отношении которых продолжают действовать экспортные авиационные санкции. В связи с этим российским компаниям предрекли возникновение новых проблем с рейсами в Турцию.

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Валентина Процкова
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