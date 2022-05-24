Российским авиакомпаниям предрекли новые проблемы с полетами в Турцию

TourDom: у российских авиакомпаний могут возникнуть новые проблемы с рейсами в Турцию

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) обновило список российских авиакомпаний, в отношении которых продолжают действовать экспортные авиационные санкции. Об этом пишет портал TourDom.

Как указано в документе, AZUR air, Utair и еще несколько перевозчиков теперь лишены права участвовать в сделках, которые подпадают под действия правил экспортного контроля. В связи с этим источник портала предрек отечественным компаниям возникновение новых проблем с рейсами в Турцию.

По его словам, такая мера позволит США эффективнее выявлять нарушения в обходе санкций с самолетами производства концерна Boeing. Отмечается, что именно такие лайнеры Россия использует для полетов в Турцию — в связи с этим американские санкции могу затронуть и Анкару за обслуживание российских самолетов на территории Турции.

По мнению эксперта, Анкара будет настаивать, чтобы рейсы между странами выполняли именно турецкие авиакомпании. Однако такой расклад может не устраивать российские власти, которые стремятся удерживать приоритет перевозки.

В апреле в Минтрансе назвали условие для увеличения прямых рейсов авиакомпании Turkish Airlines между Россией и Турцией. В ведомстве заявили, что разрешат турецкому перевозчику чаще летать в Россию после того, как Анкара одобрит дополнительные рейсы отечественных авиакомпаний.