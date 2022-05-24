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Российским авиакомпаниям предрекли новые проблемы с полетами в Турцию

TourDom: у российских авиакомпаний могут возникнуть новые проблемы с рейсами в Турцию

Фото: ARNULF HETTRICH / Globallookpress.com

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) обновило список российских авиакомпаний, в отношении которых продолжают действовать экспортные авиационные санкции. Об этом пишет портал TourDom.

Как указано в документе, AZUR air, Utair и еще несколько перевозчиков теперь лишены права участвовать в сделках, которые подпадают под действия правил экспортного контроля. В связи с этим источник портала предрек отечественным компаниям возникновение новых проблем с рейсами в Турцию.

По его словам, такая мера позволит США эффективнее выявлять нарушения в обходе санкций с самолетами производства концерна Boeing. Отмечается, что именно такие лайнеры Россия использует для полетов в Турцию — в связи с этим американские санкции могу затронуть и Анкару за обслуживание российских самолетов на территории Турции.

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По мнению эксперта, Анкара будет настаивать, чтобы рейсы между странами выполняли именно турецкие авиакомпании. Однако такой расклад может не устраивать российские власти, которые стремятся удерживать приоритет перевозки.

В апреле в Минтрансе назвали условие для увеличения прямых рейсов авиакомпании Turkish Airlines между Россией и Турцией. В ведомстве заявили, что разрешат турецкому перевозчику чаще летать в Россию после того, как Анкара одобрит дополнительные рейсы отечественных авиакомпаний.

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Мария Гейн
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