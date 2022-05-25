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В ФРГ заявили о вынужденном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО из-за России

Глава МИД Германии Бербок заявила, что Россия вынудила Швецию и Финляндию вступить в НАТО
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Tobias Schwarz / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о вынужденном решении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Об этом пишет ТАСС.

По ее мнению, эти страны не планировали вступление в альянс, однако Россия не оставила им выбора. Бербок отметила, что в регионе Балтийского моря «на протяжении десятилетий делали ставку на диалог с Россией и региональное сотрудничество». Однако сейчас в политике безопасности региона наступил поворотный момент, подчеркнула Бербок.

Глава немецкого МИД также заявила, что для Североатлантического альянса Швеция и Финляндия «представляют собой реальную ценность», пояснив, что «этот волнующий исторический шаг также означает сближение Северной Европы с точки зрения политики безопасности». Она добавила, что Германия будет поддерживать данные страны на этом пути.

Ранее в мае представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По мнению политолога, международного эксперта, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Финляндию и Швецию примут в НАТО уже до конца этого года.

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Ксения Назарова
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