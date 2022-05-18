Назван срок принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог Мартынов заявил, что Швецию и Финляндию примут в НАТО уже до конца года

Финляндию и Швецию примут в НАТО уже до конца этого года, считает политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Для этого придется преодолеть вето Турции, однако, судя по решительному настрою стран Североатлантического альянса, это не станет преградой, отметил специалист. Возможный срок принятия новых стран в НАТО он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом пишет Reuters.

Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты. Заявки были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран.

В частности, проблемы с одобрением вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО могут возникнуть со стороны Анкары. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит этот шаг, поскольку не может принять в альянс государства, наложившие санкции на Анкару и укрывающие там террористов (речь о членах Рабочей партии Курдистана и ряда других группировок, которые Турция считает террористическими).

Примут до конца года

«Сама процедура занимает около года. Есть такая практика. Но, как говорят некоторые европейские и натовские чиновники, учитывая ситуацию, а на самом деле учитывая пропагандистский эффект от всех этих мероприятий, это может произойти быстрее», — высказался Мартынов.

Он подчеркнул, что сейчас главным препятствием, которое мешает процессу быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО, является отказ Турции поддерживать страны в этом шаге. «Для начала нужно преодолеть вето Турции, о котором уже Эрдоган заявил, в смысле выдвинул ряд условий. Откровенно говоря, условия унизительные, я бы так выразился, для Швеции и для Финляндии. Они касаются ряда тюркских организаций, которые на территории Турции, а также ряда других стран считаются террористическими. Финляндия и Швеция демонстративно принимали представителей этих организаций», — пояснил политолог.

По его мнению, даже несогласие Турции с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО не задержит вхождение стран в Североатлантический альянс. «Я думаю, что до конца года будут приняты. Если ничего принципиально нового не произойдет», — уточнил директор Международного института новейших государств.

Отношение России

Мартынов подчеркнул, что Москву не интересует количество стран-членов НАТО. Важны потенциальные угрозы безопасности России.

Дело ведь не в том, кто из соседних стран участвует в какой-либо международной организации. Нам-то какая разница. Здесь вопрос в том, как быстро будет развернута соответствующая натовская инфраструктура и будет ли она вообще там разворачиваться. А военная инфраструктура НАТО, безусловно, является угрозой безопасности России. Соответственно, если она будет разворачиваться, будут приниматься зеркальные меры Алексей Мартынов политолог

Единственным условием, при котором Россию не будет беспокоить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, станет отказ стран — будущих участниц альянса от размещения на своих территориях дополнительной военной инфраструктуры. Однако и в таком случае избежать ухудшения отношений, например, с Финляндией не удастся, считает Мартынов.

Политолог подчеркнул, что нейтральный статус Швеции и Финляндии — это серьезный элемент системы безопасности Европы, которая сложилась за последнюю треть XX века. «И сегодня, когда этот важный элемент вытаскивают из этой системы, которая и без того в общем-то на ладан дышит и трещит по швам, следует ожидать, что она просто рухнет. Я имею в виду систему безопасности в Европе», — высказался он.

Когда сегодня затевается такая истерика по поводу того, что финны и шведы собираются или, даже скажем, их понуждают вступить в Североатлантический альянс, надо понимать, что ликвидируются важные составляющие архитектуры безопасности в Европе, сложившиеся после мировой войны и Хельсинкского заключительного акта от 1972 года Алексей Мартынов политолог

Вето Турции

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения.

Эрдоган имел в виду, что руководство Финляндии и Швеции предоставляют убежище членам группировок, признанных в Турции террористическими.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс высказался о нежелании Турции принимать Швецию и Финляндию в НАТО. По его словам, Анкара не предъявляла никакие требования в обмен на поддержку заявок стран на членство в альянсе. «Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», — подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет желания вмешиваться в отношения стран НАТО. По его мнению, позиция Турции о членстве Финляндии и Швеции в организации — это «вопрос отношений между этими странами и отношений внутри самого альянса».