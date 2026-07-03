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10:00, 3 июля 2026Силовые структуры

На детской площадке в российском регионе взорвалась бутылка

В Самарской области возбудили уголовное дело после взрыва бутылки на детской площадке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Самарской области возбудили уголовное дело после взрыва бутылки на детской площадке. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в Усть-Кинельском районе неизвестный бросил пластиковую бутылку на детскую площадку, где в этот момент находились дети. Девочка увидела это и оттолкнула ее в сторону урны, где она и взорвалась.

В результате происшествия никто не пострадал. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут поиск подозреваемого.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка выслушала приговор за попытку поджога военкомата.

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