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10:00, 3 июля 2026Наука и техника

Российский «Пазл» применили в зоне СВО

«Водолей»: Мобильный комплекс «Пазл» для защиты от БПЛА применили в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский мобильный комплекс радиоподавления «Пазл» для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) применили в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на представителя инженерной группы «Водолей» сообщает ТАСС.

По его словам, модульное исполнение изделия позволяет использовать его как для защиты транспортных средств, так и личного состава. При этом, как добавил разработчик, поменять характеристики комплекса можно за три минуты.

Дальность применения «Пазла» составляет 300 метров.

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В июне на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» в Минске компания «Стратегические технологии» представила комплекс на базе пикапа с умным прицелом, пулеметом и системой обнаружения БПЛА.

В апреле ТАСС со ссылкой на постановление правительства России сообщил, что дроны-перехватчики и лазерное оружие для борьбы с беспилотниками включили в дежурные силы по охране госграницы страны в воздушном пространстве.

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