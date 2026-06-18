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16:30, 18 июня 2026Наука и техника

В Минске представили антидроновый пикап «Рокот»

В Минске представили пикап «Рокот» с умным прицелом для охотников за дронами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Алексей Жуков /  ТАСС

Комплекс на базе пикапа с умным прицелом, пулеметом и системой обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представили на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

В компании «Стратегические технологии» отметили, что пикап охотников за дронами предназначен для перехвата БПЛА среднего и тяжелого класса. Транспорт можно использовать для прикрытия важных объектов от наземных и воздушных угроз. Там добавили, что стрелковый комплекс можно развернуть на шасси любого пикапа или малотоннажного грузовика.

«Рокот» несет интеллектуальный прицельный комплекс «Титан» и системы обнаружения дронов. Представитель разработчика рассказал, что антидроновый пикап успешно применяли в реальных боевых условиях для отражения налетов беспилотников.

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