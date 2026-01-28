Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:33, 28 января 2026Наука и техника

«Ростех» оценил эффективность новых «Зубров» против БПЛА

«Ростех»: Новая система «Зубр» эффективно борется с малоразмерными БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая система «Зубр» эффективно борется с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). С такоой оценкой выступила госкорпорация «Ростех».

«Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями», — сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Также госкорпорация сообщила, что впервые поставила Вооруженным силам России новые системы «Зубр».

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В октябре ТАСС со ссылкой на документацию от разработчиков сообщил, что в России создали дистанционный комплекс «Зубр» для защиты инфраструктуры от БПЛА.

Комплекс включает радиолокатор и пункт управления. Огневые средства — пулемет ГШГ-7,62 и ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный). Дальность обнаружения целей — до 1,5 километра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Каллас сделала признание об отношениях Европы и США

    Врач призвал каждого человека ежегодно сдавать восемь анализов

    Блогер Гусейн Гасанов обратился с просьбой к СК

    Стало известно о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией

    Суд принял иск Бородина к Пугачевой

    Военный блогер показал украинскую водную цель со словами «будем топить»

    В Госдуме высказались о приглашенных на Олимпиаду российских спортсменах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok