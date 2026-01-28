«Ростех» оценил эффективность новых «Зубров» против БПЛА

«Ростех»: Новая система «Зубр» эффективно борется с малоразмерными БПЛА

Новая система «Зубр» эффективно борется с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). С такоой оценкой выступила госкорпорация «Ростех».

«Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями», — сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Также госкорпорация сообщила, что впервые поставила Вооруженным силам России новые системы «Зубр».

В октябре ТАСС со ссылкой на документацию от разработчиков сообщил, что в России создали дистанционный комплекс «Зубр» для защиты инфраструктуры от БПЛА.

Комплекс включает радиолокатор и пункт управления. Огневые средства — пулемет ГШГ-7,62 и ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный). Дальность обнаружения целей — до 1,5 километра.