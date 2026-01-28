Реклама

Наука и техника
09:41, 28 января 2026

ВС России впервые получили новые «Зубры»

«Ростех» впервые поставил ВС России новые системы «Зубр» против БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Ростех» впервые поставил Вооруженным силам (ВС) России новые системы «Зубр», предназначенные для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает госкорпорация.

Комплекс производства холдинга «Высокоточные комплексы» включает радиолокационные станции, предназначенные для автоматического обнаружения крупных и малоразмерных воздушных целей.

«Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение», — сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

В декабре министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что мобильные огневые группы ВС России, которые охотятся за дронами-камикадзе противника, получат новые зенитные комплексы.

В октябре ТАСС со ссылкой на документацию от разработчиков сообщил, что в России создали дистанционный комплекс «Зубр» для защиты инфраструктуры от БПЛА.

Комплекс включает радиолокатор и пункт управления. Огневые средства — пулемет ГШГ-7,62 и ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный). Дальность обнаружения целей — до 1,5 километра.

