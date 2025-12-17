Реклама

Наука и техника
14:44, 17 декабря 2025

Российские «охотники за дронами» получат «Зубр»

Белоусов: Мобильные огневые группы вооружат комплексами «Зубр»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мобильные огневые группы (МОГ) Вооруженных сил России, которые охотятся за дронами-камикадзе противника, получат новые зенитные комплексы. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов, слова которого приводит Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Продолжим создание мобильных огневых групп, обеспечивая их самыми эффективными средствами поражения, такими как ПЗРК "Верба", зенитными комплексами "Зубр" и "Цитадель"», — сказал он в ходе заседания коллегии МО России.

Глава ведомства также заявил, что армейскую авиацию России обеспечат новыми средствами поражения беспилотников.

О разработке дистанционно управляемого комплекса «Зубр» стало известно в 2024 году. В основе антидроновой системы лежит радиолокационная станция с дальностью обнаружения до 1,5 километра. Комплекс можно вооружить пулеметами ПКТ или ГШГ-7,62.

Ранее в декабре стало известно, что в России разработали пулеметную турель «Людмила» с искусственным интеллектом. Установка с пулеметом Калашникова способна обнаружить цель на дистанции до 500 метров.

