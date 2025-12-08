Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:05, 8 декабря 2025Наука и техника

В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов

В России разработали пулеметную турель «Людмила» с ИИ для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Российские специалисты разработали пулеметную турель «Людмила» с искусственным интеллектом (ИИ). Разработка сможет усилить защиту критической инфраструктуры от дронов, сообщает Telegram-канал Mash.

Установка с пулеметом Калашникова ПКТ калибра 7,62 миллиметра способна обнаружить цель на дистанции до 500 метров, а максимальная дальность поражения составляет 400 метров. Заявленная точность установки стоимостью около миллиона рублей — 90 процентов.

«Сейчас у разрабов в планах оснастить турель обзором в 360 градусов и натаскать ИИ на предугадывание передвижения целей на полсекунды вперед. Обкатка показала — оружие эффективно», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В октябре гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что антидроновую турель с парой ПКТ и системой целеуказания «Катран» испытают в зоне СВО.

В апреле стало известно, что военнослужащие 201-й военной базы Вооруженных сил России создали роботизированный модуль для пулеметов Калашникова ПКТ и ПКТМ. Установку оснастили камерой высокого разрешения и системой стабилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    Тренер Двалишвили отреагировал на поражение бойца от Яна

    В бундестаге признали необходимость болезненных уступок России

    В Госдуме отреагировали на планы США бороться с «российским влиянием»

    Стало известно об активизации фронта у Часова Яра

    Туристы были смыты волной во время отдыха на пляже в Европе и не выжили

    В Германии начали сомневаться в компетентности Мерца

    В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов

    В Госдуме высказались о блокировке Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok