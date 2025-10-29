Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:43, 29 октября 2025Наука и техника

Автоматическую турель против дронов испытают в зоне СВО

«Лаборатория ППШ»: Автоматическую турель против дронов испытают в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Оснащенную технологиями искусственного интеллекта автоматическую турель против дронов испытают в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС в ходе международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» рассказал гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

Турель с парой 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ представлена на мероприятии вместе с мобильной группой противовоздушной обороны (ПВО) с системой целеуказания «Катран». «Она представлена впервые, после выставки она будет отправлена для испытаний в условиях боевых действий», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Также на выставке «Интерполитех-2025» компания «Локационная мастерская» («Локмас») впервые представила антидроновую турель, которая способна «ослеплять» беспилотные летательные аппараты.

На том же мероприятии Осломенко сообщил, что «Лаборатория ППШ» представила мобильную группу ПВО, предназначенную для борьбы с дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

    В США оценили «поумневшие» российские бомбы

    Ключевой союзник США выразил мнение о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости