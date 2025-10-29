Автоматическую турель против дронов испытают в зоне СВО

«Лаборатория ППШ»: Автоматическую турель против дронов испытают в зоне СВО

Оснащенную технологиями искусственного интеллекта автоматическую турель против дронов испытают в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС в ходе международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» рассказал гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

Турель с парой 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ представлена на мероприятии вместе с мобильной группой противовоздушной обороны (ПВО) с системой целеуказания «Катран». «Она представлена впервые, после выставки она будет отправлена для испытаний в условиях боевых действий», — сказал руководитель.

Также на выставке «Интерполитех-2025» компания «Локационная мастерская» («Локмас») впервые представила антидроновую турель, которая способна «ослеплять» беспилотные летательные аппараты.

На том же мероприятии Осломенко сообщил, что «Лаборатория ППШ» представила мобильную группу ПВО, предназначенную для борьбы с дронами.