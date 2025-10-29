Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 29 октября 2025Наука и техника

В России представили турель для «ослепления» дронов

«Локмас» представила лазерную турель для «ослепления» дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС

Компания «Локационная мастерская» («Локмас») впервые представила антидроновую турель, которая способна «ослеплять» беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Систему оптического воздействия показали на выставке «Интерполитех-2025», сообщает ТАСС.

«Она сама находит цель, сама ее сопровождает и ждет команды на поражение от оператора. Система воздействует на датчики — это тепловизоры, камеры, которые стоят на борту — слепит и зажигает», — сказал представитель компании.

Он добавил, что лазерную турель уже применяют для защиты приграничья и прикрытия позиций в зоне специальной военной операции. Система может поражать дроны на дальности от 50 метров до одного километра. На этот параметр влияют погодные условия. Работоспособность системы может обеспечить стандартный автомобильный аккумулятор.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В августе в сети появилось видео, демонстрирующее поражение украинского дрона-камикадзе FP-1 российским лазером. После воздействия луча аппарат взорвался.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Минобрнауки предложило запретить прием на платные места в вузах при одном обстоятельстве

    Собянин заявил о семи сбитых на подлете к Москве с вечера беспилотниках ВСУ?

    Воры занялись сексом на веранде популярного ресторана

    Названо главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник»

    Мужчина отказался пробовать с партнершей свой фетиш по неочевидной причине

    Хайди Клум с дочерью снялись в рекламе бренда нижнего белья

    Возможность запрета выдачи шенгенских туристических виз для россиян оценили

    В европейских странах заявили о неготовности к притоку украинских мужчин-беженцев

    Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости