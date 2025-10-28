В России представили антидроновую систему с пулеметом и «Кречетом»

«Лаборатория ППШ» представила антидроновую систему с радаром и прицелом «Кречет»

Компания «Лаборатория ППШ» представила мобильную группу противовоздушной обороны, предназначенную для борьбы с дронами. Особенности системы раскрыл генеральный директор компании Денис Осломенко в беседе с News.ru.

По его словам, в основе антидроновой системы лежит единая платформа, которую можно вооружить пулеметами ПКТ или другим стрелковым оружием. Также на нее можно монтировать лазерные комплексы.

«У нас группа имеет средства обнаружения в виде радара, оптической системы для разведки, средства поражения и прицельный комплекс "Кречет+". Возможен вариант стационарный, мобильный и автоматизированный», — сказал Осломенко.

Руководитель объяснил, что в первых двух исполнениях управление огнем осуществляет оператор, а в третьем — программное обеспечение с искусственным интеллектом. Он добавил, что все системы, кроме автоматизированной, успешно применяют в зоне СВО.

Ранее в октябре «Лаборатория ППШ» показала применение крупнокалиберного пулемета КПВТ с комплексом «Кречет+», который состоит из дисплея и тепловизионного прицела. Комплекс получил элементы ИИ для обнаружения и сопровождения целей.