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11:31, 1 октября 2024Наука и техника

В России создали дистанционный комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА

В России создали комплекс «Зубр» для защиты инфраструктуры от БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России создали дистанционный комплекс «Зубр» для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на документацию от разработчиков сообщает ТАСС.

«Защита ближней тактической зоны критически важной инфраструктуры от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, барражирующих боеприпасов, живой силы и небронированных автомобилей», — отмечается в материалах.

Комплекс включает радиолокатор и пункт управления. Огневые средства — пулемет ГШГ-7,62 и ПКТМ (пулемет Калашникова танковым модернизированным). Дальность обнаружения целей — до 1,5 тысячи километров.

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В августе газета «Известия» со ссылкой на компанию «Элиарс» сообщила, что в России создали радиолокационную станцию (РЛС) «Лори» для защиты от БПЛА.

В июле агентство со ссылкой на Министерство обороны России рассказало, что военнослужащие группировки войск «Север» начали использовать в зоне специальной военной операции новую РЛС «Ирбис», которая позволяет вести разведку на 150 километров вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирных жителей.

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      Иван Потапов
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