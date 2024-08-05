В России создали «Лори» для защиты от БПЛА

«Известия»: в России создали РЛС «Лори» для защиты от БПЛА

В России создали радиолокационную станцию (РЛС) «Лори» для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на компанию «Элиарс» сообщают «Известия».

Трехкоординатная РЛС способна обнаруживать наземные и воздушные цели на расстоянии до 10 километров, перемещающиеся на скорости до 200 километров в час. Предварительные испытания опытных образцов РЛС намечены на февраль 2025-го, производство опытной партии должно стартовать в сентябре того же года.

«Применение такой системы возможно не только на гражданских объектах, но и на военных. Для них, особенно тех, что находятся в радиусе действия дальних украинских дронов, эта система актуальна», — сказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

В июле госкорпорация «Ростех» рассказала в Telegram, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы «искажают реальность» для систем противовоздушной обороны противника в зоне специальной военной операции.