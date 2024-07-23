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14:02, 23 июля 2024Наука и техника

В «Ростехе» рассказали об «искажающих реальность» российских комплексах РЭБ

«Ростех»: российские комплексы РЭБ «искажают реальность» для ПВО противника
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «искажают реальность» для систем противовоздушной обороны (ПВО) противника в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом госкорпорация «Ростех» рассказала в Telegram.

Российский комплекс РЭБ включает приемный и передающий комплексы. Первый принимает сигналы радиолокационной станции (РЛС) противника, второй — обрабатывает и передает их в модули закабинного пространства.

«А передающий контейнер эти сигналы искажает. Далее есть два варианта развития событий: либо противник не может поймать цель, потому что координаты цели искажаются, либо при уже осуществленном запуске ракета противника уводится от цели», — заявили в госкорпорации.

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По данным «Ростеха», в зоне СВО подобными комплексами РЭБ оснащены все российские самолеты.

Ранее боец подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» сообщил ТАСС, что ударно-разведывательный беспилотник «Ланцет», применяемый российской армией в зоне СВО, успешно обходит иностранные системы РЭБ.

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      Иван Потапов
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