В зоне СВО рассказали об обходе «Ланцетом» зарубежных систем РЭБ

Ударно-разведывательный беспилотник «Ланцет», применяемый российской армией в зоне специальной военной операции (СВО), успешно обходит иностранные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщил боец подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр».
По его словам, беспилотник, применяемый в контрбатарейной борьбе, «показал себя эффективно за всю спецоперацию, поэтому применяется по сей день и будет применяться». «Зачастую все системы РЭБ противника иностранного образца, которые пытаются они модернизировать, он обходит. Обходит и все-таки поражает цель», — сказал российский боец.
Ранее портал Lost Armour подсчитал, что Вооруженные силы России применили более двух тысяч дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения СВО.
В июне издание Forbes писало, что Россия удвоила количество ударов дронами «Ланцет» в зоне проведения СВО.