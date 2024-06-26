Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:45, 26 июня 2024Наука и техника

На Западе сочли тревожным увеличение численности одного российского вооружения в зоне СВО

Forbes: в мае Россия удвоила количество ударов дронами «Ланцет» в зоне СВО

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

В мае Россия удвоила количество ударов дронами «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило западное издание Forbes.

Авторы публикации указали на то, что беспилотник-камикадзе стал одним из самых эффективных вооружений в конфликте на Украине. «Такое увеличение численности "Ланцетов" вызывает тревогу», — считают журналисты.

В материале уточняется, что дрон неоднократно рассматривался как особая угроза украинской артиллерии, средствам противовоздушной обороны и другим вооружениям.

Ранее портал Lost Armour сообщил, что Вооруженные силы России установили рекорд по количеству ударов, нанесенных дронами-камикадзе «Ланцет» за месяц. В мае сообщалось о более 300 эпизодах применения этих аппаратов, а общее число подтвержденных случаев их использования составило 1833.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бьют окна, достают детей». В России потерпел крушение поезд. Он вез людей на отдых к Черному морю

      В Евросоюзе начали блокировать сайты российских СМИ

      В Госдепе рассказали о стоящем перед выбором Китае

      На Западе сочли тревожным увеличение численности одного российского вооружения в зоне СВО

      Орбан призвал к миру на Украине после встречи с Макроном

      Зеленский предрек другие великие победы для Украины после вылета страны с Евро-2024

      Раскрыты планы главы МВД России в ООН

      Кварацхелия забил сборной Португалии на второй минуте матча Евро-2024

      Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН

      В Коми заявили об эвакуации всех пассажиров сошедшего с рельсов поезда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше