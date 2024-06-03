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16:23, 3 июня 2024Наука и техника

Российские военные установили рекорд по применению «Ланцетов»

В мае зафиксировали 300 эпизодов применения дронов-камикадзе «Ланцет»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы России установили рекорд по количеству ударов, нанесенных дронами-камикадзе «Ланцет» за месяц. В мае сообщалось о более 300 эпизодах применения этих аппаратов, сообщает портал Lost Armour.

Отмечается, что показатель прошлого месяца почти в пять раз превысил показатель аналогичного периода прошлого года. В мае 2023-го зафиксировали 62 эпизода применения «Ланцетов» российскими военными. Общее число подтвержденных случаев использования этих аппаратов составило 1833.

Чаще всего «Ланцеты» используют для поражения самоходных артиллерийских установок, буксируемой артиллерии и танков. Также дронами поражают зенитные комплексы, легкую бронетехнику и автомобили.

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В апреле американское издание The National Interest включило «Ланцет», который успешно применяют в ходе спецоперации, в число самых смертоносных ударных дронов на планете.

В декабре 2023 года компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат ближнего радиуса действия получил четыре двигателя и X-образное крыло.

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