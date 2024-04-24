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15:07, 24 апреля 2024Наука и техника

В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

NI включило российский дрон-камикадзе «Ланцет» в число «самых смертоносных»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский дрон-камикадзе «Ланцет», который успешно применяют в ходе специальной военной операции на Украине, включили в число самых смертоносных ударных дронов на планете Земля. Список составило американское издание The National Interest (NI).

«Россия также разработала барражирующий боеприпас, который она с большим успехом использует в боевых действиях на Украине. Это барражирующий боеприпас ZALA "Ланцет", разработанный компанией ZALA Aero», — отметили в публикации.

Дрон с двумя Х-образными крыльями оснащен электродвигателем с толкающим винтом. «Ланцет», созданный с применением композитных материалов, весит 12 килограммов и может нести до трех килограммов полезной нагрузки. Длительность полета аппарата составляет 40 минут.

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Также в список издания вошел американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper, иранский Mohajer-6, турецкий Bayraktar TB2 и дрон-камикадзе Switchblade, разработанный американской компанией AeroVironment.

Ранее в апреле российский боец с позывным Длинный сообщил, что разведывательный беспилотник Zala, который находит цели для «Ланцета», практически неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы противника.

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      Даниил Иринин
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