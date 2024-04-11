Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:59, 11 апреля 2024Наука и техника

Названы преимущества помощника российского «Ланцета»

Боец ВС РФ Длинный: дрон-разведчик Zala неуязвим для радиоэлектронной борьбы

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Разведывательный беспилотник Zala, который находит цели для дрона-камикадзе «Ланцет», практически неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Преимущества помощника «Ланцета» назвал боец с позывным Длинный в беседе с «Известиями».

«Это разведчик Zala, который сопровождает "Ланцеты". Он находит точку, находит технику либо живую силу, захватывает координаты, отправляет на "Ланцет", корректирует его, и происходит поражение. Он может работать и один, как разведчик. Его можно сутками гонять, по эксплуатации он вообще неприхотливый», — сказал он.

Длинный, который работает с этими дронами уже полтора года, сообщил, что при воздействии средств РЭБ у оператора есть возможность увести аппарат в безопасном направлении. Зенитные пулеметы также не представляют угрозы для разведывательного дрона.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Оператор беспилотника добавил, что дрон Zala получил хорошую камеру, которая позволяет рассмотреть номерной знак автомобиля с расстояния до километра. Тип бронетехники можно определить с расстояния до пяти километров.

В марте стало известно, что количество известных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне специальной военной операции на Украине достигло 1,3 тысячи.

В декабре компания Zala Aero представила новый дрон-камикадзе ближнего радиуса действия «Изделие 55». Аппарат с X-образным крылом получил четыре двигателя.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Россиянку задержали спустя 16 лет после покушения на малолетнюю дочь

      Российский чиновник на фоне ситуации с паводками спел про «пылкий порыв весны»

      На видео попало уничтожение БМП Bradley под Авдеевкой

      Макрон призвал ускорить переход к военной экономике

      Пострадавший от паводка Оренбург показали с борта МКС

      В Запорожье оценили последствия удара по Трипольской ТЭС

      В Европе испугались потери Украиной земель в случае победы Трампа

      Российский дипломат отверг проведение конференции по Украине в Швейцарии

      Сбежавший после стрельбы в российском кафе задержан в другом регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше