Количество опубликованных ударов «Ланцетом» в зоне СВО достигло 1300
Lostarmour: количество опубликованных ударов «Ланцетом» в зоне СВО достигло 1300СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Количество опубликованных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне Специальной военной операции (СВО) на Украина достигло 1,3 тысячи. Статистику приводит портал Lostarmour.
Уточняется, что с помощью видео можно подтвердить уничтожение 394 целей, среди которых танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), бронетранспортеры, легкая бронетехника и спецтехника, самолет, живая сила противника.
Наибольшее число записей с использованием «Ланцета» приходится на февраль этого года.