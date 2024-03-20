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03:58, 21 марта 2024Наука и техника

Количество опубликованных ударов «Ланцетом» в зоне СВО достигло 1300

Lostarmour: количество опубликованных ударов «Ланцетом» в зоне СВО достигло 1300
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Количество опубликованных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне Специальной военной операции (СВО) на Украина достигло 1,3 тысячи. Статистику приводит портал Lostarmour.

Уточняется, что с помощью видео можно подтвердить уничтожение 394 целей, среди которых танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), бронетранспортеры, легкая бронетехника и спецтехника, самолет, живая сила противника.

Наибольшее число записей с использованием «Ланцета» приходится на февраль этого года.

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      Марина Совина
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