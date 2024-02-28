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13:52, 28 февраля 2024Бывший СССР

Уничтожение ЗРК Patriot в тылу ВСУ попало на видео

Уничтожение ЗРК Patriot российскими военными в тылу ВСУ попало на видео

Уничтожение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными попало на видео, кадры публикует Telegram-канал «Рыбарь».

На видео российские силы поражают дроном-камикадзе «Ланцет» пусковую установку системы Patriot. Боекомплект ЗРК детонирует с эффектом салюта.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что российские дроны типа «Ланцет» уже сотнями поражают украинские позиции. Он также добавил, что не существует ни одного «чудо-оружия», которое Запад мог бы поставить Украине, чтобы исправить ситуацию на фронте.

В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, перечисляя российское оружие, не имеющее аналогов на Западе, назвал беспилотники ударного типа, в частности, «Ланцет».

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      Алина Гончарова
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