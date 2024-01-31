На Украине рассказали о поражающих позиции ВСУ сотнях российских «Ланцетов»

Генерал Кривонос: украинские позиции поражаются сотнями российских «Ланцетов»

Российские дроны типа «Ланцет» уже сотнями поражают украинские позиции. Об этом рассказал генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Вот смотрите, русские уже перешли на использование "Ланцетов" и дронов, которые уже насчитываются на наших позициях сотнями — сотнями, вы понимаете?» — сказал генерал.

Кривонос добавил, что не существует ни одного «чудо-оружия», которое Запад мог бы поставить Украине, чтобы исправить ситуацию на фронте. «И это достаточно серьезная проблема», — заключил он.

Ранее украинский солдат рассказал, что российские танки стали самым неприятным оружием для ВСУ. «Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только бог», — сказал боец.

