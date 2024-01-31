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10:28, 31 января 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал разрушающее украинские позиции российское оружие

Генерал Кривонос: Россия подрывает позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

Фото: РИА Новости

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» рассказал, что российские войска подрывают украинские позиции у Днепра бомбами ФАБ-500.

«На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая наши любые позиции», — признал военный.

Кривонос отметил, что украинским солдатам приходится постоянно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов России. По его словам, российские войска также активно используют беспилотники и артиллерию, что лишить ВСУ возможности перебросить больше сил на другой берег.

Ранее Кривонос заявил, что новое наступление украинских войск невозможно из-за нехватки ресурсов, в которой виновато правительство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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      Варвара Кошечкина
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