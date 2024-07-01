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16:40, 1 июля 2024Наука и техника

Названо количество ударов «Ланцетами» в зоне СВО

Lost Armour: в зоне СВО зафиксировали 2000 эпизодов применения дронов «Ланцет»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы России применили более двух тысяч дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Количество зафиксированных эпизодов назвал портал Lost Armour.

Отмечается, что с января по июнь 2024 года опубликовали 1121 удар «Ланцетами». Это в четыре раза больше, чем в первом полугодии прошлого года, когда зафиксировали 258 эпизодов. За все время 285 ударов нанесли с использованием модернизированной системы наведения. Также зафиксирован 271 случай применения «Ланцетов» с тепловизионной камерой.

В большинстве случаев цели удалось повредить или уничтожить. В частности, «Ланцеты» уничтожили 112 самоходных артиллерийских установок и 133 буксируемых орудия, а также повредили 208 танков.

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В июне издание Forbes писало, что Россия удвоила количество ударов дронами «Ланцет» в зоне проведения СВО. В публикации назвали российский дрон одним из самых эффективных средств поражения в конфликте.

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      Даниил Иринин
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