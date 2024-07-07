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05:27, 7 июля 2024Наука и техника

Российские военные применили уникальную РЛС в зоне спецоперации

Минобороны: ВС России начали применять РЛС «Ирбис» в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис», которая позволяет вести разведку на 150 километров вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Это новая уникальная станция. По опыту могу сказать, что станция лучше, чем предыдущие образцы радиолокационных станций, потому что она более маневренная, время на занятие и убытие с позиций намного быстрее», — заявил командир расчета с позывным Сектор.

Он рассказал, что данная РЛС способна засекать все типы огневых подразделений противника, а также воздушные цели. «Ведем разведку, засекаем цель и сразу же передаем на пункты управления огневых подразделений», — добавил военный.

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Станция уже помогала российским бойцам пресекать попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществлять атаки по гражданскому населению: любая ракета засекается радаром, а данные оперативно передаются в подразделения противовоздушной обороны.

«Кроме выявления вражеских огневых точек, мы также корректируем огонь нашей артиллерии. Таким образом, контрбатарейная борьба получается более эффективной», — указал командир расчета.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье. Переданную ВСУ технику поразили в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

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      Маргарита Пименова
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