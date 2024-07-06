МО Эстонии: Украине передали ПВО «Мистраль» и ракеты

Эстония передала Украине переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) малой дальности Mistral («Мистраль»). Об этом сообщило министерство обороны (МО) страны.

«Подтверждаем прибытие на Украину зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral и соответствующих ракет, предоставленных Эстонией», — говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 6 июля, на странице ведомства в социальной сети Х.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Соглашение о поставках «Мистралей» подписали пять стран

В июне было объявлено о заключении соглашения между Эстонией, Францией, Бельгией, Венгрией и Кипром о закупке ЗРК Mistral. Документ был подписан сторонами в начале встречи министров обороны пяти стран, проходившей в Париже. Документ официально закрепил ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также сотрудничество в борьбе с кибер- и гибридными угрозами.

ПЗРК Missile Transportable Anti-aérien Léger (Mistral) разработан французской компанией Matra Defence. Базовую версию приняли на вооружение в 1987 году, а в 2000-м появился модернизированный ПЗРК Mistral 2. Комплекс предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Дальность стрельбы самой совершенной версии Mistral 3 составляет восемь километров.

Как позднее сообщало минобороны Эстонии, ведомство передаст Киеву пусковые установки и ракеты Mistral в рамках нового пакета военной помощи. Точное количество зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов не разглашалось из соображений безопасности.

«Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он добавил, что Таллин постарается восстановить необходимые поставки ЗРК как можно скорее.

Французские солдаты используют дальномер ракетной установки «Мистраль» Фото: Francois Mori / AP

В Минобороны Эстонии жаловались на нехватку средств

На фоне военной помощи Киеву эстонским силам обороны не хватает 1,6 миллиарда евро для отражения возможного нападения противника. Согласно отчету с рекомендациями командующего Силами обороны страны Мартина Херема, эти средства нужны для уничтожения вражеских вооружений и подразделений еще на подступах к границе страны. Так, для отражения первой атаки понадобится свыше 800 ракет ATACMS, примерно 500 управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметров, более 25 тысяч артиллерийских снарядов и тысяча ракет точного наведения.

Кроме того, в Минобороны Эстонии пожаловались на дефицит средств из-за покупки снарядов. По словам вице-канцлера военного ведомства по оборонному планированию Тийны Уудеберг, министерству пришлось отложить приобретение транспорта и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях.

В бундестаге призвали усилить ПВО Украины

Тем не менее, власти стран Запада регулярно призывают наращивать военную помощь Киеву. Так, в бундестаге призвали усилить ПВО Украины и продолжить поставки вооружений.

Правительство Германии должно больше работать над улучшением ПВО Украины. Это единственный способ защитить украинскую энергетическую инфраструктуру Антон Хофрайтер. председатель комитета по делам Европейского союза (ЕС) в бундестаге

Он добавил, что «только после этого можно говорить» об эффективных долгосрочных инвестициях в частный экономический сектор Украины. В свою очередь глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн высказалась о «необходимости конкретной и быстрой поддержки со стороны Германии».

Россия пообещала симметричный ответ на передачу оружия Украине

На фоне призывов западных политиков депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что Запад толкает мир в объятия ядерного безумия, поставляя оружие Украине.

С каждым разом поставляя агонизирующему террористическому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского все более разрушительное и дальнобойное оружие, они толкают мир в объятия ядерного безумия, не оставляя шансов на выживание нашей цивилизации Михаил Шеремет депутат Госдумы от Республики Крым

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе услышали слова президента России Владимира Путина о возможном ответе Москвы на передачу оружия Киеву. Российский лидер указал, что Москва имеет право зеркально ответить странам, поставляющим украинцам оружие, которое может быть задействовано в ударах по российским регионам.

Речь идет о симметричном ответе, обратил внимание Лавров. Вооружая врага России, нужно понимать, что страна самостоятельно будет решать, как отвечать на подобные действия, предупредил он.