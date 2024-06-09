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00:15, 10 июня 2024Россия

В Думе назвали поставки оружия Украине путем в объятия ядерного безумия

Шеремет: Запад толкает мир в объятия ядерного безумия, поставляя оружие Украине

Запад толкает мир в объятия ядерного безумия, поставляя оружие Украине. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«С каждым разом поставляя агонизирующему террористическому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского все более разрушительное и дальнобойное оружие, они толкают мир в объятия ядерного безумия, не оставляя шансов на выживание нашей цивилизации», — поведал депутат.

Накануне, 9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские военные использовали американское вооружение для нанесения ударов по «старой» российской территории.

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