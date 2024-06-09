Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:04, 9 июня 2024Мир

Лавров сообщил о понимании Западом слов Путина о поставках оружия

Лавров: Запад понял сигнал о возможных поставках оружия из РФ в другие страны

Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force

На Западе услышали и поняли сигнал президента РФ Владимира Путина о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут», — сказал дипломат в ходе интервью с Павлом Зарубиным. В странах Запада еще остались люди, способные к анализу, а не к эскалации конфликта, и они сделают необходимые выводы, заключил он.

Речь идет о симметричном ответе, обратил внимание Лавров. Вооружая врага России, нужно понимать, что страна самостоятельно будет решать, как отвечать на подобные действия, предупредил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что поставки российского оружия противникам Запада будут не завтра, поскольку на ситуацию влияют обстоятельства, которые нужно учитывать. При этом он подчеркнул, что Москва имеет право зеркально ответить странам, поставляющим Киеву оружие, которое может быть задействовано в ударах по территории РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров сообщил о понимании Западом слов Путина о поставках оружия

      Беспилотник ВСУ сбит при попытке атаковать Россию

      Патриарх Кирилл оценил роль России в борьбе с безбожием

      Песков заявил о написанных «под диктовку в парткоме» статьях в западных СМИ

      Обнаженная Рианна в откровенных позах снялась для журнала

      На Украине назвали число женщин в ВСУ

      Зампредседателя Совета министров РСФСР умер в 86 лет

      Обвиняемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» арестовали

      Обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» отверг обвинения

      Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости рядом инфекций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше