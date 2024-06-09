Лавров сообщил о понимании Западом слов Путина о поставках оружия

Лавров: Запад понял сигнал о возможных поставках оружия из РФ в другие страны

На Западе услышали и поняли сигнал президента РФ Владимира Путина о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут», — сказал дипломат в ходе интервью с Павлом Зарубиным. В странах Запада еще остались люди, способные к анализу, а не к эскалации конфликта, и они сделают необходимые выводы, заключил он.

Речь идет о симметричном ответе, обратил внимание Лавров. Вооружая врага России, нужно понимать, что страна самостоятельно будет решать, как отвечать на подобные действия, предупредил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что поставки российского оружия противникам Запада будут не завтра, поскольку на ситуацию влияют обстоятельства, которые нужно учитывать. При этом он подчеркнул, что Москва имеет право зеркально ответить странам, поставляющим Киеву оружие, которое может быть задействовано в ударах по территории РФ.