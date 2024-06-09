В Белом доме назвали удары ВСУ оружием США по России свершившимся фактом

Салливан: ВСУ уже били российской территории американским оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали американское вооружение для нанесения ударов по «старой» российской территории. Об этом заявил телеканалу CBS помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан подчеркнул, что о применении дальнобойного оружия, переданного Киеву, для нанесения ударов нужно говорить как об уже свершившемся факте.

По его словам, отвечать отказом на запрос Киева расширить применение американского вооружения не имело смысла. Поэтому просьба Украины была удовлетворена, заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе услышали слова президента России Владимира Путина о возможном ответе Москвы на передачу оружия Украине. Российский лидер в ходе общения с представителями мировых информационных агентств заявил, что Россия имеет право зеркально ответить странам, поставляющим Киеву оружие, которое может быть задействовано в ударах по российским регионам.