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15:24, 11 июня 2024Бывший СССР

Эстония передаст Украине системы ПВО

Эстония передаст Украине системы ПВО малой дальности Mistral

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Эстония передаст Украине системы ПВО малой дальности Mistral. Об этом сообщает Postimees.

Как сообщило министерство обороны Эстонии, ведомство передаст Киеву пусковые установки и ракеты Mistral в рамках нового пакета военной помощи. Точное количество зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.

«Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он добавил, что Таллин постарается восстановить необходимые поставки ЗРК как можно скорее.

Ранее председатель комитета по делам Европейского союза (ЕС) в бундестаге Германии Антон Хофрайтер призвал усилить ПВО Украины. Он добавил, что «только после этого можно говорить» об эффективных долгосрочных инвестициях.

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      Юрий Леонов
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