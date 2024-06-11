Эстония передаст Украине системы ПВО малой дальности Mistral

Эстония передаст Украине системы ПВО малой дальности Mistral. Об этом сообщает Postimees.

Как сообщило министерство обороны Эстонии, ведомство передаст Киеву пусковые установки и ракеты Mistral в рамках нового пакета военной помощи. Точное количество зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.

«Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он добавил, что Таллин постарается восстановить необходимые поставки ЗРК как можно скорее.

Ранее председатель комитета по делам Европейского союза (ЕС) в бундестаге Германии Антон Хофрайтер призвал усилить ПВО Украины. Он добавил, что «только после этого можно говорить» об эффективных долгосрочных инвестициях.