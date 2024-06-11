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12:26, 11 июня 2024Мир

В Германии призвали усилить ПВО Украины

Rheinische Post: в бундестаге призвали усилить ПВО Украины

Фото: РИА Новости

В бундестаге призвали усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины и продолжить поставки вооружений Киеву. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

«Правительство Германии должно больше работать над улучшением ПВО Украины. Это единственный способ защитить украинскую энергетическую инфраструктуру», — заявил председатель комитета по делам Европейского союза (ЕС) в бундестаге Антон Хофрайтер.

Он добавил, что «только после этого можно говорить» об эффективных долгосрочных инвестициях в частный экономический сектор Украины.

Авторы материала также приводят слова главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая заявила о «необходимости конкретной и быстрой поддержки со стороны Германии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от партнеров выделение миллиардов евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. По его словам, у Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно.

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      Дарья Устьянцева
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