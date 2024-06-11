Зеленский призвал профинансировать восстановление украинской энергетики

Зеленский: Украина ожидает миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры

Украина ожидает от партнеров выделение миллиардов евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

Зеленский выступил с заявлением в Берлине на международной конференции по восстановлению Украины. По его словам, у Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно.

«Украина ожидает заключения сделок на миллиарды евро по оружию и восстановлению энергоинфраструктуры на конференции», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что в ближайшие годы Киев планирует увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.

Ранее Киевская школа экономики оценила ущерб энергоинфраструктуре Украины в 56,2 миллиарда долларов. При этом прямой ущерб инфраструктуре оценивается в 16,1 миллиарда долларов.