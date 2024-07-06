Эстония сообщила о передаче Киеву «Мистралей»

Эстония передала Украине переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) малой дальности Mistral («Мистраль»). Об этом сообщило министерство обороны (МО) страны.
«Подтверждено! На Украину прибыли системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией», — сообщило ведомство в соцсети X.
ПЗРК Missile Transportable Anti-aérien Léger (Mistral) разработан французской компанией Matra Defence. Базовую версию приняли на вооружение в 1987 году, а в 2000-м появился модернизированный ПЗРК Mistral 2. Комплекс предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Дальность стрельбы самой совершенной версии Mistral 3 составляет восемь километров.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины.
В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Германия, Румыния и Нидерланды предадут Киеву три новых зенитных ракетных комплекса Patriot.