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18:40, 28 июня 2024Бывший СССР

Премьер Украины сообщил о передаче трех новых систем Patriot странами Запада

Премьер Шмыгаль: Украина получит три новых системы Patriot от западных партнеров
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале о передаче стране Германией, Румынией и Нидерландами трех новых зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Румыния предоставит систему Patriot. Германия передаст систему Patriot, а также IRIS-T и Gepard. (...) Нидерланды собирают с партнерами для Украины еще одну систему Patriot», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Дания и Германия, помимо всего прочего, предоставят дополнительные ракеты для систем для формирования запаса.

Швеция, как сообщил Шмыгаль, отправит Украине два самолета радиолокационного наблюдения для определения воздушных целей ВС России.

Ранее стало известно, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми устаревших зенитно-ракетных систем Patriot. Скорее всего, они будут проданы Израилем в США и уже оттуда будут поставлены Украине.

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      Валентин Карант
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