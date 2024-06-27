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20:52, 27 июня 2024Мир

На Западе допустили передачу Украине еще восьми систем ПВО Patriot

FT: США и Израиль ведут переговоры о поставках до восьми систем Patriot Украине

Фото: Reuters

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми устаревших зенитно-ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, скорее всего они будут проданы Израилем в США и уже оттуда будут поставлены Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

«Было бы здорово, если бы эти старые ракеты нашли хорошее применение на другом театре военных действий до того, как они устареют», — заявил в комментарии газете руководитель проекта противоракетной обороны аналитического Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако.

21 июня Испания передала Украине дополнительную партию ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Вторая партия зенитных ракет большой дальности Patriot, отправленная Испанией, прибыла на Украину в прошлую пятницу», — заявил собеседник издания El Mundo.

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      Виктория Кондратьева
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