Украина получила дополнительную партию ракет для комплексов Patriot

Испания передала Украине дополнительную партию ракет для комплексов ПВО Patriot

Мадрид передал Украине дополнительную партию ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в пятницу 21 июня. Об этом со ссылкой на источники в испанском правительстве сообщает агентство EFE, передает газета El Mundo.

«Вторая партия зенитных ракет большой дальности Patriot, отправленная Испанией, прибыла на Украину в прошлую пятницу», — сказал собеседник издания, добавив, что в эту поставку также вошли танки Leopard и гаубичные 155-милиметровые снаряды.

Ранее стало известно, что США увеличат производство боеприпасов для Украины благодаря наращиванию производственных мощностей завода в Техасе.