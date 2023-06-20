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01:41, 20 июня 2023Мир

Пять стран Европы совместно закупят комплексы ПВО Mistral

Reuters: Франция, Бельгия, Кипр, Венгрия и Эстония договорились о закупке ПВО Mistral

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Пять европейских стран договорились совместно приобрести комплексы ПВО Mistral. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свой источник.

Как уточняется, Франция, Бельгия, Кипр, Венгрия и Эстония подписали соглашение о планах по совместной закупке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) ПВО Mistral.

Документ был подписан сторонами в начале встречи министров обороны пяти стран, проходившей в Париже.

В марте глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что власти страны планируют в два раза увеличить производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки ее поставок.

Он уточнил, что пушек Caesar будут производить восемь в месяц вместо четырех, радаров Ground Master — 24 в год вместо 12, а ракет Mistral — 40 в месяц вместо 20.

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    Марина Совина
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