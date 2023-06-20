Пять стран Европы совместно закупят комплексы ПВО Mistral
Пять европейских стран договорились совместно приобрести комплексы ПВО Mistral. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свой источник.
Как уточняется, Франция, Бельгия, Кипр, Венгрия и Эстония подписали соглашение о планах по совместной закупке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) ПВО Mistral.
Документ был подписан сторонами в начале встречи министров обороны пяти стран, проходившей в Париже.
В марте глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что власти страны планируют в два раза увеличить производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки ее поставок.
Он уточнил, что пушек Caesar будут производить восемь в месяц вместо четырех, радаров Ground Master — 24 в год вместо 12, а ракет Mistral — 40 в месяц вместо 20.