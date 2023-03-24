Франция в два раза увеличит производство военной техники к концу года

МО Франции заявило о планах в два раза увеличить производство военной техники к концу года

Власти Франции планируют в два раза увеличить производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки ее поставок. Об этом заявил глава французского Минобороны (МО) Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

Министр отметил, что первые результаты этой инициативы уже видны. Он уточнил, что пушек Caesar будут производить восемь в месяц вместо четырех, радаров Ground Master — 24 в год вместо 12, а ракет Mistral — 40 в месяц вместо 20. При этом срок производства ракет сократится с 30 до 15 месяцев.

Лекорню также рассказал, что Франция решила локализовать ряд стратегических военных производств. «Мы одобрили восемь проектов по локализации и еще семь сейчас изучаются; решение по ним должно быть вынесено до начала лета», — поделился он.

Ранее сообщалось, что около 30 пилотов ВСУ уже более полутора месяцев проходят ускоренное обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции. Отмечалось, что в случае принятия политического решения Париж мог бы поставить Киеву около десятка единиц военной авиации.