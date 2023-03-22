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21:35, 22 марта 2023Мир

Стало известно об обучении пилотов ВСУ во Франции

Le Figaro: пилоты ВСУ проходят ускоренное обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции

Фото: Ann Wang / Reuters

Около 30 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже более полутора месяцев проходят ускоренное обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции, сообщает газета Le Figaro.

«Более полутора месяцев около тридцати украинских пилотов проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси», — пишет издание.

Отмечается, что данное решение было принято накануне визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля. По данным газеты, в случае принятия политического решения Париж мог бы поставить ВСУ около десятка единиц военной авиации. Также Le Figaro отмечает, что Франция постепенно отказывается от истребителей Mirage в пользу других самолетов, в частности, Rafale.

Ранее российские ракетные войска и авиация поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.

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Марина Совина
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