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15:35, 22 марта 2023Россия

Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный

МО РФ заявило, что ракетные войска поразили два ангара с вооружением ВСУ в районе Одессы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские ракетные войска и авиация поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории аэродрома Школьный в районе Одессы. Об этом заявил журналистам в среду, 22 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что российской армии за сутки удалось нанести поражение 83 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а живой силе и технике в 112 районах.

В Минобороны добавили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской территориальной обороны в районе Кисловки под Харьковом.

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Анна Щербакова
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