Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный

МО РФ заявило, что ракетные войска поразили два ангара с вооружением ВСУ в районе Одессы

Российские ракетные войска и авиация поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории аэродрома Школьный в районе Одессы. Об этом заявил журналистам в среду, 22 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что российской армии за сутки удалось нанести поражение 83 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а живой силе и технике в 112 районах.

В Минобороны добавили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской территориальной обороны в районе Кисловки под Харьковом.