В ДНР сообщили об уничтожении позиций украинских войск в Марьинке

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении артиллерией позиций ВСУ в Марьинке

Российская артиллерия уничтожила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Об этом в Telegram сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).

«Разведкой были обнаружены пункты временной дислокации ВСУ, после чего по переданным координатам артиллеристами 150 дивизии ВС РФ были нанесены точные удары по выявленным целям», — говорится в сообщении.

По данным НМ ДНР, корректировка огня по позициям украинских войск велась с помощью беспилотника.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что взятие Авдеевки, которую украинские военные используют для обстрелов городов ДНР, возможно только после взятия города Марьинка.