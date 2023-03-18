Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 18 марта 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об уничтожении позиций украинских войск в Марьинке

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении артиллерией позиций ВСУ в Марьинке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская артиллерия уничтожила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Об этом в Telegram сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).

«Разведкой были обнаружены пункты временной дислокации ВСУ, после чего по переданным координатам артиллеристами 150 дивизии ВС РФ были нанесены точные удары по выявленным целям», — говорится в сообщении.

По данным НМ ДНР, корректировка огня по позициям украинских войск велась с помощью беспилотника.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что взятие Авдеевки, которую украинские военные используют для обстрелов городов ДНР, возможно только после взятия города Марьинка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня обращения в МВД
Российские военные уничтожили украинские танки на запорожском направлении
Политолог рассказала о душевном подъеме крымчан после воссоединения с Россией
Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов России
В России высказались о возобновлении полетов беспилотников США над Черным морем
Умер бывший футболист и тренер «Ростова»
В ДНР сообщили об уничтожении позиций украинских войск в Марьинке
Подростки толпой избили двоих студентов колледжа и сняли все на видео
Путин подписал закон о штрафах за дискредитацию добровольцев СВО
Дацик высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.