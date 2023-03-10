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07:20, 10 марта 2023Бывший СССР

Военкор объяснил сложность взятия используемого для обстрела России города

Военкор Коц заявил, что взятие Марьинки остановит атаки ВСУ по Донецку и Горловке
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Военный корреспондент Андрей Коц заявил, что взятие Авдеевки, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по Донецку, Макеевке и Горловке, возможно только после освобождения города Марьинка. Об этом пишет URA.RU.

По его словам, взять город сложно из-за сильного укрепления и невозможности активно уничтожать строения с неба. Вражеское ПВО еще не подавлено, а российская авиация не может применять бомбы, пояснил он.

«Западная ее часть пока под ВСУ. Там идут очень тяжелые бои, потому что противник очень хорошо там закопался. Я подозреваю, что Марьинку-Авдеевку еще не взяли из-за того, что у нас ограниченно используется авиация», — сказал военкор.

Коц обратил внимание, что Марьинка является городом в городе, где «подвалы соединены ходами сообщения, бункеры, подземные лазареты, где отдыхают военнослужащие в свободное от службы время».

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что бои под Авдеевкой спасают Донецк от постоянных обстрелов. Он также отметил, что ВСУ вынуждены растягивать технику по всей линии фронта для сдерживания наступления России.

Марина Совина
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