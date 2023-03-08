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08:08, 8 марта 2023Бывший СССР

В ДНР оценили значение боев под Авдеевкой

Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что бои под Авдеевкой облегчают судьбу Донецка

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин оценил значение боев под Авдеевкой. По его словам, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать российской наступление на этом направлении существенно облегчают судьбу Донецка, передает РИА Новости.

«Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно», — заявил чиновник.

Гагин также сообщил, что ВСУ вынуждены растягивать технику по всей линии фронта для сдерживания наступления России.

Ранее, 5 марта, в Минобороны сообщили, что российские военные, входящие в подразделения группировки войск «Южная», за минувшие сутки уничтожили свыше 210 бойцов Вооруженных сил Украины на донецком направлении. В ведомстве также заявили об уничтожении складов с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ близ населенных пунктов Авдеевка и Тоненькое в ДНР.

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Марина Совина
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