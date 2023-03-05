В Минобороны отчитались об успехах на донецком направлении

В Минобороны заявили об уничтожении свыше 210 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военные, входящие в подразделения группировки войск Южная, за минувшие сутки уничтожили свыше 210 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об успехах Вооруженных сил России отчитались в Минобороны в воскресенье, 5 марта.

Как уточнили в ведомстве, российские военные нанесли удары по позициям украинских войск, задействовав артиллерию и авиацию. В результате атаки ВСУ понесли потери не только в живой силе, но и в технике: были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, боевая машина РСЗО «Смерч», самоходный миномет «Тюльпан», гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Кроме того, ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, одной боевой машины пехоты и семи автомобилей.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении складов с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ близ населенных пунктов Авдеевка и Тоненькое в Донецкой народной республике (ДНР) и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, располагавшейся в населенном пункте Николаевка.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. По его словам, данные снаряды уже используются при атаках на укрепрайоны ВСУ в Авдеевке.