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12:11, 5 марта 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказал о применении новых мощнейших бомб в зоне СВО

Российский офицер заявил, что в зоне СВО начали применять планирующие бомбы УПАБ-1500Б

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил в своем Telegram-канале командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

«Сегодня в Донецке только и разговоров: "Что такого мы начали применять такого мощного, что от штурма Авдеевки вся столица ДНР ходит ходуном?" Отвечаю: Минобороны начало применять в зоне СВО новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б массой 1500 килограммов», — написал офицер.

По его данным, данные бомбы были задействованы при атаке укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Авдеевки.

Как уточнил Новиков, УПАБ-1500Б была впервые представлена публике только в 2019 году. Она оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и может поражать высокозащищенные объекты на дальности до 40 километров.

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Варвара Кошечкина
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