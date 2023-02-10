Стало известно об уничтожении группы украинских пехотинцев под Авдеевкой

РИА Новости: российские военные уничтожили группу пехотинцев ВСУ под Авдеевкой

Российские военные уничтожили группу украинских пехотинцев, которые направлялись в качестве подкрепления Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается, что накануне украинское командование направило подразделение в укрепрайон в районе Авдеевки. Российская разведка зафиксировала перемещение военных и сообщила об этом артиллеристам.

Российская артиллерия обстреляла украинских пехотинцев из пушек «Гиацинт» калибра 152 миллиметра. По данным, собранным с помощью видеосъемки с применением тепловизора, группа была полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили десятки украинских солдат и самоходную артиллерийскую установку Paladin на донецком направлении.