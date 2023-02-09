ВС России уничтожили САУ Paladin и десятки солдат ВСУ на донецком направлении

Спикер МО Конашенков: ВС уничтожили САУ Paladin и 90 солдат ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы России (ВС) уничтожили десятки украинских солдат и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin на донецком направлении специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении до 90 убитых солдат.

Кроме того, представитель МО доложил об уничтожении на этом направлении двух бронированных машин, шести автомобилей и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 ВСУ. Он отметил, что ВС России — а именно их южная группировка — продолжают наступление и наносят удары в том числе по складам противника.

«В районах населенных пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка Донецкой народной республики уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», — сообщил Конашенков.

Ранее в США заявили о перехвате Россией инициативы в спецоперации на Украине.